В МИД Венгрии заявили, что значительная часть Западной Европы "встала на колени"

Суровая зима, которая внезапно обрушилась на страны Западной Европы, поставила их на колени. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сделанные в программе "Час правды".

Как указал Сийярто, несмотря на "необычные погодные условия", Венгрия продолжает функционировать. В частности, власти не приостанавливали работу аэропортов и движение железнодорожного транспорта. Кроме того, в стране продолжают работать объекты систем здравоохранения и образования.

Однако глава МИД Венгрии обратил внимание, что из-за непогоды значительная часть стран Западной Европы встала на колени.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Европа не осознала масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища к зиме. По его словам, отдельным европейским странам сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ.

Миллер отметил, что из-за этого появляются серьезные риски нехватки газа при резких и продолжительных холодах. Кроме того, он обратил внимание на проблему регионального газового баланса в Прибалтике.

