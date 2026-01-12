Форма поиска по сайту

12 января, 12:19

Политика

В МИД Венгрии заявили, что значительная часть Западной Европы "встала на колени"

Фото: 123RF.com/joseh51

Суровая зима, которая внезапно обрушилась на страны Западной Европы, поставила их на колени. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявления главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сделанные в программе "Час правды".

Как указал Сийярто, несмотря на "необычные погодные условия", Венгрия продолжает функционировать. В частности, власти не приостанавливали работу аэропортов и движение железнодорожного транспорта. Кроме того, в стране продолжают работать объекты систем здравоохранения и образования.

Однако глава МИД Венгрии обратил внимание, что из-за непогоды значительная часть стран Западной Европы встала на колени.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Европа не осознала масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища к зиме. По его словам, отдельным европейским странам сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ.

Миллер отметил, что из-за этого появляются серьезные риски нехватки газа при резких и продолжительных холодах. Кроме того, он обратил внимание на проблему регионального газового баланса в Прибалтике.

