Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетике Украины на зиму

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Французский лидер Эммануэль Макрон после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести предстоящей зимой мораторий на атаки по энергетическим объектам Украины. Трансляция его выступления на пресс-конференции велась на YouTube.

Макрон призвал представителей всех европейских стран, а также Китай объединить усилия, чтобы приостановить атаки на энергетику Киева в течение зимних месяцев. По его словам, это необходимо для сохранения стабильности и международного права.

Президент Франции также обратил внимание, что украинский конфликт представляет угрозу для безопасности Европы. В связи с этим он попросил председателя КНР воспользоваться влиянием его страны, чтобы помочь в урегулировании ситуации на Украине в рамках Устава ООН.

Ранее в Минэнерго Украины заявляли, что все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны повреждены. В результате возможность производить электроэнергию "значительно снизилась". Из-за этого был полностью приостановлен экспорт данного ресурса, а все доступные мощности перенаправили на покрытие внутреннего потребления.



В стране ежедневно вводят графики отключения света, а электричество может отсутствовать в течение 8–16 часов в сутки. При этом глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупреждал, что графики могут сохраняться в течение всей зимы.

Мэр Киева Виталий Кличко также призывал местных жителей готовиться к непростой зиме. По его словам, город будет делать все, чтобы обеспечить услугами всех. Но несмотря на это, он посоветовал "быть готовыми" к разным сценариям, включая плохой.

