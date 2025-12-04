Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 09:20

Политика

Макрон предложил установить мораторий на удары по энергетике Украины на зиму

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Французский лидер Эммануэль Макрон после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине предложил ввести предстоящей зимой мораторий на атаки по энергетическим объектам Украины. Трансляция его выступления на пресс-конференции велась на YouTube.

Макрон призвал представителей всех европейских стран, а также Китай объединить усилия, чтобы приостановить атаки на энергетику Киева в течение зимних месяцев. По его словам, это необходимо для сохранения стабильности и международного права.

Президент Франции также обратил внимание, что украинский конфликт представляет угрозу для безопасности Европы. В связи с этим он попросил председателя КНР воспользоваться влиянием его страны, чтобы помочь в урегулировании ситуации на Украине в рамках Устава ООН.

Ранее в Минэнерго Украины заявляли, что все крупные тепловые и гидроэлектростанции страны повреждены. В результате возможность производить электроэнергию "значительно снизилась". Из-за этого был полностью приостановлен экспорт данного ресурса, а все доступные мощности перенаправили на покрытие внутреннего потребления.

В стране ежедневно вводят графики отключения света, а электричество может отсутствовать в течение 8–16 часов в сутки. При этом глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупреждал, что графики могут сохраняться в течение всей зимы.

Мэр Киева Виталий Кличко также призывал местных жителей готовиться к непростой зиме. По его словам, город будет делать все, чтобы обеспечить услугами всех. Но несмотря на это, он посоветовал "быть готовыми" к разным сценариям, включая плохой.

Читайте также


политика

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика