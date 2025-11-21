Форма поиска по сайту

21 ноября, 20:21

Происшествия

Повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС на Украине

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины повреждены, сообщило в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) Минэнерго страны.

Уточняется, что возможность ТЭС и ГЭС производить электроэнергию "значительно снизилась". Из-за этого Украина полностью остановила экспорт электроэнергии, все доступные мощности идут на покрытие внутреннего потребления.

Власти страны заявили об очередном повреждении энергетической инфраструктуры в ноябре, с тех пор поступала информация о новых взрывах на энергообъектах.

Были остановлены обе ТЭС госкомпании "Центрэнерго" – Змеивская в Харьковской области и Трипольская в Киевской области. Помимо этого, серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС.

Из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры на Украине ежедневно вводят графики отключения света, а электричество может отсутствовать в течение 8–16 часов в сутки. При этом глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко говорил о том, что графики могут сохраняться в течение всей зимы.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей готовиться к непростой зиме. По его словам, город будет делать все, чтобы обеспечить услугами всех. Но несмотря на это, Кличко посоветовал "просчитывать" разные сценарии, включая плохой, и "быть готовыми".

