Николь Кидман научилась проводить вскрытие тел ради съемок в сериале "Скарпетта"

Фото: AP Photo/Christophe Ena

Американская актриса Николь Кидман во время подготовки к роли в сериале "Скарпетта" научилась проводить вскрытие тел, сообщает Daily Afisha со ссылкой на шоу Джимми Фэллона.

Кидман рассказала, что брала консультации у настоящего судмедэксперта, чтобы убедительнее сыграть эту роль в сериале. Она заявила, что теперь может извлечь все органы из вскрытого тела и назвать каждый из них.

В сентябре 2025 года стало известно, что Кидман рассталась с певцом Китом Урбаном после 19 лет супружеской жизни. Они поженились в июне 2006 года. За это время у пары родились две дочери – Сандей Роуз и Фейт Маргарет.