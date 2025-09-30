Голливудская пара Николь Кидман и Кит Урбан разошлись после 19 лет брака

Фото: ТАСС/АР/LM Otero

Актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет супружеской жизни. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на TMZ.

Источники сообщают, что знаменитости живут раздельно с начала лета. Официальные причины расставания не раскрываются. По данным инсайдеров, Кидман была противницей развода и до последнего пыталась спасти брак.

Урбан приобрел недвижимость в Нэшвилле и покинул их общий дом, расположенный в том же городе, сообщил один из источников.

Кидман и Урбан поженились в 2006 году. За годы совместной жизни у пары родились двое детей – сейчас им 14 и 17 лет.

Ранее Кидман высказала упрек в адрес режиссера Мартина Скорсезе из-за отсутствия в его проектах женщин. Она подчеркнула, что мечтает сняться в фильме Скорсезе, если режиссер решится на работу с женщинами.