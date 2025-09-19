Тим Бертон и Моника Беллуччи расстались после двух лет отношений

Фото: ТАСС/Zuma/Maks Him

Американский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи объявили о расставании после двух лет отношений. Как сообщает AFP, этим пара поделилась в совместном заявлении.

"С большим уважением и заботой друг о друге, Моника Беллуччи и Тим Бертон решили разойтись", – говорится в заявлении.

Отношения между режиссером и актрисой стали публично известны в 2023 году. На момент начала романа Беллуччи была одинока после расставания с французским художником Николя Лефевром в 2019 году, а Бертон уже несколько лет был разведен с британской актрисой Хеленой Бонэм Картер.

Ранее Бертон объявил о работе над новым проектом, но подробности пока не раскрыл. Однако он пообещал в скором времени завершить работу над сценарием.