TMZ: певицу Кэти Пэрри и экс-премьера Канады Джастина Трюдо заметили в ресторане

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Американская певица Кэти Перри была замечена на ужине в компании бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо после расставания с актером Орландо Блумом. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на TMZ.

Исполнительницу и политика видели вместе в одном из ресторанов Монреаля. Они пили коктейли, оживленно беседуя. Никто из них пока не стал давать комментарии о возможном романе.

Представители Перри и Блума официально подтвердили расставание пары в начале июля на фоне повышенного интереса вокруг отношений артистов. По их словам, решение пара приняла еще в июне. Сейчас они поставили в приоритет воспитание совместной дочери в атмосфере любви и уважения.

Артисты впервые встретились в 2016 году на вечеринке после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Они обручились в 2019-м, в День святого Валентина. В следующем году у них родилась дочь.

В 2023-м Блум рассказывал, что в отношениях они иногда сталкиваются с трудностями, во время которых паре приходится бороться с собственными эмоциями.

Слухи о том, что артисты готовятся к расставанию, появились в начале лета 2025 года. По данным инсайдеров, причиной размолвки могли стать сложности, с которыми столкнулись актер и певица. В частности, Перри была глубоко расстроена после отзывов о ее альбоме "143" и тура Lifetimes.

Спустя некоторое время она выступила в ночном клубе Poof Doof в Мельбурне без помолвочного кольца.