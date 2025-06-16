Певица Кэти Перри выступила без кольца после слухов о расставании с актером Орландо Блумом

Фото: Invision/AP/Photo by Andy Kropa

Певица Кэти Перри появилась на публике без помолвочного кольца после появления слухов о расставании с певцом Орландо Блумом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Исполнительница выступила в ночном клубе Poof Doof в Мельбурне. На фотографиях и видео, которые появись после выступления, девушка запечатлена без кольца, которое Блум подарил в День святого Валентина в 2019 году. Вместо этого артистка надела серебристые украшения.

Ранее появлялась информация, что пара находится на грани разрыва после пяти лет совместной жизни и объявят о расставании после окончания тура певицы. Причинами размолвки могли стать сложности, с которыми столкнулись артисты, например критика нового альбома и тура певицы.

Перри и Блум впервые встретились в 2016 году, а в 2019 году пара обручилась. В 2020 году у них родилась дочь, при этом официально свои отношения пара не оформляла.