Page Six: артисты Кэти Перри и Орландо Блум решили расстаться

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Кэти Перри и Орландо Блум находятся на грани разрыва и ждут окончания тура певицы, чтобы объявить о разрыве, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Утверждается, что причиной размолвки могли стать сложности, с которыми столкнулись артисты. Перри была глубоко расстроена после отзывов о ее альбоме "143" и тура Lifetimes. Несмотря на то что Блум отнесся к этому с пониманием, происходящее все равно вызвало напряженность между артистами.

Известно, что за время романа звезды уже расходились на год, а также обращались к семейной терапии.

"Когда мы с Орландо ссоримся, мы горячо спорим, а потом очень быстро остываем. Это похоже на: "Ла-ла-ла-ла-ла, я люблю тебя. Ладно, давай двигаться дальше". Мы – огонь", – описывала Кэти Перри свои отношения с актером.

Орландо Блум в 2023 году говорил, что в их отношениях с певицей "иногда происходят действительно сложные вещи", и подчеркивал, что им приходится бороться с собственными эмоциями.

Артисты впервые встретились в 2016 году на вечеринке после церемонии вручения премии "Золотой глобус". В 2019 году, в День святого Валентина, пара обручилась, а 2020 году у них родилась дочь. При этом официально свои отношения пара не оформляла.

В апреле суборбитальный полет с Кэти Перри вызвал волну критики. Полет длился всего 11 минут, из которых только в три в состоянии невесомости. Пользователи обвинили организаторов в бессмысленных тратах ресурсов и вредных выбросов.