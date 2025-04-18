Суд Австралии рассмотрит иск Кэти Перри к Кэти Перри

Фото: ТАСС/ABACA/Lafargue Raphae

Верховный суд Австралии примет к рассмотрению иск местного дизайнера Кэти Перри на использование имени к тезке-певице Кэти Перри. Об этом сообщает New York Times.

По данным СМИ, этот судебный спор длится уже больше пяти лет. Дизайнер Перри выиграла дело в 2023 году, но в 2024 году апелляция это решение отменила.

Дизайнер Перри заявляет, что создала свой бренд в 2006 году и через год начала его развивать. Товарный знак был подан на регистрацию в 2008 году и утвержден в 2009 году – по словам дизайнера, это произошло до того, как певица Перри (Кэтрин Хадсон) стала известна в Австралии, передает издание.

СМИ отмечает, что спор между сторонами начался в 2009 году с выходом дебютного альбома певицы. Ее представители заявляют о попытках договориться об использовании имени, в то время как дизайнер отрицает получение таких предложений.

Ранее сообщалось, что певица Кэти Перри слетала в космос. Полет продлился 11 минут.

После того как она вернулась из космоса, певица наклонилась, чтобы поцеловать землю. В соцсетях обсуждается версия о том, что полет мог быть инсценировкой.