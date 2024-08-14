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14 августа, 19:41

Шоу-бизнес

Власти Испании подозревают певицу Кэти Перри в нанесении ущерба природе

Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Департамент окружающей среды испанских Балеарских островов начал расследование в отношении певицы Кэти Перри. Причиной стало возможное нанесение ущерба окружающей среде заповедных дюн С'Эспальмадора, передает The Guardian.

В июле певица опубликовала сингл и клип к нему Lifetimes, где есть кадры дюн. При этом в департаменте отметили, что клип снят без соответствующего разрешения.

Испанские власти также рассматривают возможность повреждения Перри и ее командой запретной зоны, которая огорожена веревкой.

Aerosmith ранее объявила о прекращении гастролей. Рок-группа отменила свой прощальный тур Peace Out, который был анонсирован в мае 2023 года. В сентябре фронтмен группы Стивен Тайлер повредил голосовые связки. Отмечается, что полностью восстановить их невозможно.

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