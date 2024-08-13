Катя Лель рассказала, что запишет песню на галактическом языке

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российская исполнительница Катя Лель планирует записать песню на галактическом языке. Запись нового трека певица назвала магическим и сакральным процессом, передает Life.ru.

По словам артистки, на создание нового хита ее вдохновили духовные практики на Мальдивах.

"Созидаем в студии с Артемом Лаар волшебную вселенскую мантру любви на галактическом языке, которую спустили свыше моей подруге Ирине Чикуновой, цивилизация Хамилия, для открытия сердец в новых частотах сознания и Гц", – отметила Лель.

Как подчеркнула певица, галактический язык якобы называется "лючия". Это означает любовь, пояснила она.

В марте Алла Пугачева выпустила P.S. Альбом включил в себя 20 песен. Туда вошли аудиозаписи композиций с юбилейного концерта Пугачевой в Кремлевском дворце в 2019 году.

В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов негативно высказался о новом альбоме P.S Пугачевой. По его словам, песни артистки не соответствуют времени и свидетельствуют о ее упадке. Критик отказался слушать новые композиции и отметил, что для него они не имеют значения.

