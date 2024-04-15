Шуфутинский рассказал, что 10 лет не исполнял песню "3 сентября" на концертах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Песня "3 сентября" много лет не исполнялась на концертах после выхода в 1994 году, рассказал заслуженный артист России Михаил Шуфутинский в интервью телеканалу Москва 24.

По его словам, она просто не подходила под репертуар "того времени".

"Лет 10–12 с того момента, когда она вышла, я ее в концертах даже не пел – изредка. Ну, это был медляк такой, а это было время, когда дискотека, "Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша" – и вдруг такая пронзительная лирическая песня", – вспомнил он.



Михаил Шуфутинский заслуженный артист РФ Она была не очень кстати тогда, потому что она была чересчур серьезной – для репертуара того времени, который исполнялся на концертах. А потом, где-то лет 15 назад, она как засвистела вдруг! Неожиданно полетела. И с каждым годом все больше и больше и лучше и лучше.

Шуфутинский также признался, что огромное количество мемов, посвященных песне, его абсолютно не раздражает, так как они делаются "по-доброму".

Большое интервью с заслуженным артистом России Михаилом Шуфутинским смотрите 15 апреля в 18:30 на телеканале Москва 24.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, почему решил эмигрировать в США в 1981 году. Артист признался, что его отец называл решение о переезде ошибкой, считая, что сын сошел с ума.