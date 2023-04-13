Михаил Шуфутинский рассказал о причинах переезда в США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шансонье Михаил Шуфутинский рассказал, почему решил эмигрировать в США в 1981 году, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Артист, который 13 апреля отмечает свое 75-летие, признался, что его отец называл решение о переезде ошибкой, считая, что сын сошел с ума.

"Деревья в Америке искусственные, люди с оружием по улицам ходят. Там ты будешь работать на хозяина", – говорил отец. "Да, возможно, это ошибка, и я буду ее искупать, но если сам не увижу все своими глазами, никогда не узнаю, прав ты или нет", – отвечал Шуфутинский.

По его словам, ему хотелось посмотреть мир, тем более в США жили авторитеты, на музыке которых вырос артист, в частности Тони Беннетт, Майлз Дэвис, "Чикаго" и так далее. Шансонье отметил, что в итоге с некоторыми музыкантами ему даже удалось познакомиться.

"Где-то я играл как пианист, где-то участвовал в сведении, где-то просто подсоединял провода. Там была индустрия, энергия, которой у нас здесь еще не было. Я научился продюсированию и как продюсер выпустил несколько альбомов Любы Успенской, Михаила Гулько, Майи Розовой, Анатолия Могилевского. А работая в русских кабаках, научился играть "во всех тональностях для всех национальностей", – сказал Шуфутинский.

Также артист рассказал, почему отменил концерты, запланированные в Германии и Израиле. По его словам, причиной стало его нежелание "врать себе и публике". Первоначально выступления должны были состояться еще в 2020 году, но их тогда перенесли из-за COVID-19.

"У меня нет желания и настроения туда ехать сегодня, потому что я буду врать себе и публике, выступая там. Я в итоге отказался", – сказал певец, отметив, что за эти концерты уже была внесена предоплата, и сейчас эти деньги возвращают.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к повышенному вниманию к его песне "Третье сентября".

Знаменитую композицию он впервые исполнил в 1993 году. Она стала одним из главных хитов в карьере артиста. Впоследствии трек получил славу всенародного мема: каждый год в этот день интернет пополняется сотнями картинок со строчками из песни. Пользователи Сети даже дали 3 сентября шуточное название "Шуфутинов день".



"Откройте, Давид": Михаил Шуфутинский

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