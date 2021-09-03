Шуфутинский рассказал, надоело ли ему внимание к песне про 3 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал Москве 24, как относится к повышенному вниманию к его песне "3 сентября".
Знаменитую композицию он впервые исполнил в 1993 году. Она стала одним из главных хитов в карьере артиста. Впоследствии трек получил славу всенародного мема: каждый год в этот день интернет пополняется сотнями картинок со строчками из песни. Пользователи Сети даже дали 3 сентября шуточное название "Шуфутинов день".
Шуфутинский подчеркнул, что очень рад реакции слушателей на свое творчество.
Артист поделился, что планов спеть всенародный хит с кем-то в дуэте у него на данный момент нет.
"С другими исполнителями пока я не собирался этого делать. Предложения были. У меня свое отношение к дуэтам, пока я это не рассматриваю", – уточнил он.
При этом Шуфутинский добавил, что за время существования композиции периодически освежались определенные звуки в аранжировке. "Но это незначительные штрихи, которые большого значения не имеют. Пока песня не требует кардинальных изменений. Она нравится всем в оригинальном виде, в котором звучит", – отметил собеседник Москвы 24.
Шуфутинский рассказал, что каждый год 3 сентября он проводит по-разному. "Бывает, что я с друзьями, бывает, выступаю, уезжаю куда-то. День проходит так же, как и другие. В основном это все-таки работа", – резюмировал певец.
Ранее Шуфутинский представил новый мини-клип на песню "3 сентября". В ролике артист проводит утренние процедуры в ванной и наблюдает себя поющим в зеркале.
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