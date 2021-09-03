Шуфутинский рассказал, надоело ли ему внимание к песне про 3 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский рассказал Москве 24, как относится к повышенному вниманию к его песне "3 сентября".

Знаменитую композицию он впервые исполнил в 1993 году. Она стала одним из главных хитов в карьере артиста. Впоследствии трек получил славу всенародного мема: каждый год в этот день интернет пополняется сотнями картинок со строчками из песни. Пользователи Сети даже дали 3 сентября шуточное название "Шуфутинов день".

Шуфутинский подчеркнул, что очень рад реакции слушателей на свое творчество.





Михаил Шуфутинский заслуженный артист России Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми.

Артист поделился, что планов спеть всенародный хит с кем-то в дуэте у него на данный момент нет.

"С другими исполнителями пока я не собирался этого делать. Предложения были. У меня свое отношение к дуэтам, пока я это не рассматриваю", – уточнил он.





Михаил Шуфутинский заслуженный артист России Я не буду рассказывать, кто именно предлагал. Это слишком большая серия фамилий на протяжении многих лет. Может быть, они не хотят, чтобы я об этом говорил.

При этом Шуфутинский добавил, что за время существования композиции периодически освежались определенные звуки в аранжировке. "Но это незначительные штрихи, которые большого значения не имеют. Пока песня не требует кардинальных изменений. Она нравится всем в оригинальном виде, в котором звучит", – отметил собеседник Москвы 24.

Шуфутинский рассказал, что каждый год 3 сентября он проводит по-разному. "Бывает, что я с друзьями, бывает, выступаю, уезжаю куда-то. День проходит так же, как и другие. В основном это все-таки работа", – резюмировал певец.

Ранее Шуфутинский представил новый мини-клип на песню "3 сентября". В ролике артист проводит утренние процедуры в ванной и наблюдает себя поющим в зеркале.



