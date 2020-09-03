Продюсеры объяснили популярность песни Шуфутинского про 3 сентября

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Шлягеру Михаила Шуфутинского "3 сентября" в этом году исполняется 26 лет, однако он по-прежнему на слуху у большинства россиян, сообщает News.ru. Песня легла в основу множества мемов, гифок и анекдотов в Сети. Музыкальные продюсеры объяснили, почему старый хит не теряет популярности.
Продюсер Павел Рудченко считает, что композиция остается на слуху и расходится на цитаты благодаря душевному исполнению Шуфутинского. Он подчеркнул, что часто песни с хорошим текстом остаются незамеченными из-за неправильного их исполнения. "Шуфутинский же со своей композицией попал точно в цель", – заявил Рудченко.
Еще один российский музыкальный продюсер Олег Грабко считает, что ключ в том, что трек привязан к конкретной дате. По его словам, песни, в которых обозначается конкретная дата, чаще других становятся шлягерами на все времена.
Грабко пояснил, что именно по этой причине во время зимних праздников люди слушают новогодние и рождественские песни разных эпох. То же касается и песен, посвященных Дню Победы.
В последние годы композиция "3 сентября" стала народным песенным мемом. Каждый год в знаковую дату пользователи соцсетей делятся друг с другом огромным количеством смешных картинок, основанных на цитатах из песни, а также публикуют фотографии самого Шуфутинского.
Сам исполнитель хита недоумевал, почему вокруг песни образовался такой большой ажиотаж. Он подчеркнул, что первоначально никакого интереса у слушателей композиция не вызывала, а заслушиваться ею стали только в последние годы.
Музыку к песне написал композитор Игорь Крутой, автором текста стал Игорь Николаев. По словам последнего, никакого особого смысла в названии нет, ее текст просто хорошо сочетался с музыкой Крутого. При этом Николаев отметил, что ему льстит повышенный интерес к его произведению.
Михаил Шуфутинский на один день станет ведущим на телеканале Москва 24. Певец проведет дневной выпуск новостей. Эфир начнется в 13:00 в прямом эфире телеканала.
Шуфутинский станет гостем студии Москвы 24
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