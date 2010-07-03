Шуфутинский отметил 3 сентября на яхте с девушками

Шуфутинский встретил 3 сентября на яхте с девушками

Интернет переполнен мемами про 3 сентября, главным героем которых стал заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский, передает телеканал Москва 24.

Пошутить решил и сам артист, исполнивший знаменитую песню "3 сентября". Накануне он выложил в своем Instagram видео, на котором "празднует" дату на яхте в окружении молодых девушек.

"Привет, друзья, как же хорош утренний кофе на белоснежной яхте на берегу Средиземного моря. Да, лето удалось! Но хочу сказать вам, что совсем скоро 3 сентября. Готовьтесь переворачивать календарь. Он ждет вас, а я стремлюсь к вам всей душой и на днях, сегодня или завтра полечу домой, с любовью ваш М.Ш", – заявил Шуфутинский.

Артист также рассказал, что удивлен ажиотажу вокруг его песни. Он подчеркнул, что первоначально никакого интереса у слушателей композиция не вызвала, а заслушиваться ею стали только в последние годы.

На кадрах компания Шуфутинского пританцовывает, взявшись за руки. Пользователи Сети засыпали шансонье шутками. Один из них предположил, что артист якобы разминает руки, чтобы перевернуть календарь.

Ранее автор популярной песни "3 сентября" Игорь Николаев рассказал о композиции. По словам музыканта, никакого особого смысла в названии нет, пояснив, что ее текст просто хорошо сочетался с музыкой композитора Игоря Крутого.

В своем сообщении он также поблагодарил Михаила Шуфутинского, исполнившего знаменитую песню, и Игоря Крутого за то, что у россиян появилась особая дата, а также признался, что ему льстит повышенный интерес к его произведению.

В прошлом году жители Воронежа отметили наступление осени автомобильным флешмобом в честь песни Шуфутинского "3 сентября". Портрет собрали из 80 автомобилей на парковке торгово-развлекательного центра.

В последние годы одна из самых известных песен Михаила Шуфутинского набрала популярность в Сети и стала мемом. Каждый год 3 сентября пользователи соцсетей делятся друг с другом новыми шутками, которые основаны на цитатах из песни.

