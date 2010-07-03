Автор хита "3 сентября" рассказал о создании песни

Автор популярной песни "Третье сентября" Игорь Николаев рассказал о композиции. По словам музыканта, никакого особого смысла в названии нет, пояснив, что ее текст просто хорошо сочетался с музыкой композитора Игоря Крутого.
"Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез", – написал Николаев в своем Instagram.
В своем сообщении он также поблагодарил Михаила Шуфутинского, исполнившего знаменитую песню, и Игоря Крутого за то, что у россиян появилась особая дата, а также признался, что ему льстит повышенный интерес к его произведению.
В прошлом году жители Воронежа отметили наступление осени автомобильным флешмобом в честь песни Шуфутинского "Третье сентября". Портрет собрали из 80 автомобилей на парковке торгово-развлекательного центра.
В последние годы одна из самых известных песен Михаила Шуфутинского набрала популярность в Сети и стала мемом. Каждый год 3 сентября пользователи соцсетей делятся друг с другом новыми шутками, которые основаны на цитатах из песни.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.