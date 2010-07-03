Автор хита "3 сентября" рассказал о создании песни

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Автор популярной песни "Третье сентября" Игорь Николаев рассказал о композиции. По словам музыканта, никакого особого смысла в названии нет, пояснив, что ее текст просто хорошо сочетался с музыкой композитора Игоря Крутого.

"Должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез", – написал Николаев в своем Instagram.

В своем сообщении он также поблагодарил Михаила Шуфутинского, исполнившего знаменитую песню, и Игоря Крутого за то, что у россиян появилась особая дата, а также признался, что ему льстит повышенный интерес к его произведению.

В прошлом году жители Воронежа отметили наступление осени автомобильным флешмобом в честь песни Шуфутинского "Третье сентября". Портрет собрали из 80 автомобилей на парковке торгово-развлекательного центра.

В последние годы одна из самых известных песен Михаила Шуфутинского набрала популярность в Сети и стала мемом. Каждый год 3 сентября пользователи соцсетей делятся друг с другом новыми шутками, которые основаны на цитатах из песни.

