Психолог объяснила популярность песни "3 сентября"

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Психолог клинической психиатрической больницы имени Алексеева Анна Якушенко объяснила популярность песни Михаила Шуфутинского "3 сентября". Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам Якушенко, песня достаточно популярна среди россиян из-за запоминающегося мотива и ее понятности. Она отметила, что в произведении "есть боль, на которую откликается каждый".
"3 сентября можно считать в некотором смысле интернет-праздником. Все странички пестрят фотографиями Шуфутинского и шутками про "костры рябин", – рассказала Якушенко.
Она подчеркнула, что люди любят праздники и памятные даты, так как в такие дни все объединяются. А в сентябре, по ее словам, таких дней недостаточно, поэтому песня "3 сентября" дает россиянам еще один день, когда можно "почувствовать себя частью общего процесса, одной социальной группы".
Якушенко заключила, что благодаря данной композиции Шуфутинского можно считать полноправным символом конца лета и начала осени, назвав его "осенним рунетовским Дедом Морозом".
Ранее автор популярной песни "3 сентября" Игорь Николаев рассказал о своей композиции. По словам музыканта, никакого особого смысла в названии нет, пояснив, что ее текст просто хорошо сочетался с музыкой композитора Игоря Крутого.
В своем сообщении он также поблагодарил Михаила Шуфутинского, исполнившего знаменитую песню, и Игоря Крутого за то, что у россиян появилась особая дата, а также признался, что ему льстит повышенный интерес к его произведению.
В свою очередь сам Шуфутинский поделился, что удивлен ажиотажу вокруг его песни. Он подчеркнул, что первоначально никакого интереса у слушателей композиция не вызвала, а заслушиваться ею стали только в последние годы.
В последние годы одна из самых известных песен Михаила Шуфутинского набрала популярность в Сети и стала мемом. Каждый год 3 сентября пользователи соцсетей делятся друг с другом новыми шутками, которые основаны на цитатах из песни.
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