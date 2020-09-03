Шуфутинский на один день станет ведущим Москвы 24

Видео: Москва 24

Исполнитель песни "3 сентября" Михаил Шуфутинский на один день станет ведущим на телеканале Москва 24. Певец проведет дневной выпуск новостей. Эфир начнется в 13:00 в прямом эфире телеканала.

В последние годы композиция "3 сентября" стала народным песенным мемом. Каждый год в знаковую дату пользователи соцсетей делятся друг с другом огромным количеством смешных картинок, основанных на цитатах из песни, а также публикуют фотографии самого Шуфутинского.

Исполнитель хита недоумевал, почему вокруг песни образовался такой большой ажиотаж. Он подчеркнул, что первоначально никакого интереса у слушателей композиция не вызывала, а заслушиваться ею стали только в последние годы.

Музыку к песне написал композитор Игорь Крутой, автором текста стал Игорь Николаев. По словам последнего, никакого особого смысла в названии нет, ее текст просто хорошо сочетался с музыкой Крутого. При этом Николаев отметил, что ему льстит повышенный интерес к его произведению.