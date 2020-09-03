Шуфутинский представил новый клип на песню "3 сентября"

Фото: vk.com/mikhail.shufutinsky

Исполнитель хита "3 сентября" Михаил Шуфутинский представил новый мини-клип на композицию. Об этом сообщает "Газета.ру".

На видеоролике, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте", певец проводит утренние процедуры в ванной и наблюдает себя поющего в зеркале. После этого исполнитель протирает глаза, однако собственное изображение, исполняющее песню, никуда не девается.

В последние годы композиция "3 сентября" стала народным песенным мемом. Каждый год в знаковую дату пользователи соцсетей делятся друг с другом огромным количеством смешных картинок, основанных на цитатах из песни, а также публикуют фотографии самого Шуфутинского.

Продюсер Павел Рудченко считает, что композиция остается на слуху и расходится на цитаты благодаря душевному исполнению Шуфутинского. А вот продюсер Олег Грабко уверен, что ключ в том, что трек привязан к конкретной дате. По его словам, песни, в которых обозначается конкретная дата, чаще других становятся шлягерами на все времена.

Кроме этого, Михаил Шуфутинский 3 сентября выступил соведущим Москвы 24. Так, он рассказал в студии телеканала о феномене композиции и примерил на себя роль телеведущего.



Видео: vk.com/mikhail.shufutinsky