Доцент МГУ рассказала, умрет ли мем про 3 сентября

Вот уже несколько лет подряд 3 сентября все вспоминают про знаменитую песню Михаила Шуфутинского. Люди выкладывают посты с шутками и мемами в честь хита про календарь и "костры рябин". Однако многим это уже начинает надоедать. В частности, соцсеть "ВКонтакте" стала предупреждать пользователей о публикациях с упоминанием песни. Разбираемся, почему "шуфутинские" мемы каждый год всплывают на поверхность и скоро ли люди забудут о них.



Мемный день календаря

Граффити в честь "3 сентября" Михаила Шуфутинского в центре Москвы. Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В этом году песне Михаила Шуфутинского "3 сентября" исполняется 26 лет. Но, несмотря на солидный возраст, ее снова вспоминают любители переворачивать календари и смотреть на горящие "костры рябин". Каждый год в знаковую дату пользователи соцсетей делятся друг с другом огромным количеством смешных картинок, основанных на цитатах из песни, а также публикуют фотографии самого исполнителя.

Музыкальные продюсеры связывают такую популярность хита с душевным исполнением Шуфутинского, а также с тем, что трек привязан к конкретной дате. По мнению продюсера Олега Грабко, именно по этой причине во время зимних праздников люди слушают новогодние и рождественские песни разных эпох. Такое же происходит с музыкальными композициями ко Дню Победы и Дню знаний.

Однако не у всех сентябрьский шлягер вызывает улыбку. Например, жительница Санкт-Петербурга создала электронную петицию с требованием законодательно запретить песню Михаила Шуфутинского. По ее мнению, также нужно прекратить пропаганду в соцсетях и СМИ истерии вокруг этого дня и распространение мемов, посвященных композиции. В Минкульте РФ уже отреагировали на данное требование, но отметили, что "рассуждать об этой петиции серьезно не приходится", и посоветовали "не запреты инициировать, а перевернуть календарь".

В свою очередь, соцсеть "ВКонтакте" в этот день объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Так, в ленте новостей все записи со строчками из песни были отмечены специальным предупреждением. Также площадка призвала пользователей применять хештег #не3сентября для своих постов, чтобы другие не нарвались на традиционные мемы с Шуфутинским.

Как признавался сам исполнитель хита, он недоумевал, почему вокруг песни образовался такой большой ажиотаж. Шуфутинский также подчеркнул, что первоначально никакого интереса у слушателей композиция не вызывала, а заслушиваться ею стали только в последние годы. Музыку к песне написал композитор Игорь Крутой, автором текста стал Игорь Николаев. По словам Николаева, никакого особого смысла в названии нет. Текст песни просто хорошо сочетался с музыкой Крутого. При этом Николаев отметил, что ему льстит повышенный интерес к его произведению.



Когда забудут "костры рябин"?

Пользователи соцсетей делятся мемами на песню "3 сентября"

Певец Юрий Лоза заявил, что хит Шуфутинского забудут уже завтра – 4 сентября, но все равно вспомнят через год.

"Есть песни однодневки, а есть песня – королева однодневок – это "3 сентября". Это царица однодневок. Она написана про один день, она и нужна один день. Она не нужна 2 или 4 сентября, а именно 3", – рассказал он Москве 24.





Юрий Лоза певец Есть песни, которые поют все, а это песня, которую поет только один человек. Остальным тратить на нее силы, делать с ней что-то, аранжировать, учить, – не нужно. Когда уже совсем нечего петь, тогда уже поют такую вот песню.

В свою очередь, доцент кафедры стилистики русского языка журфака МГУ Анастасия Николаева в разговоре с Москвой 24 пояснила, что этот мем можно уже считать народным достоянием, ведь не зря 3 сентября в обществе называют шуфутиновым днем.

"Это такой счастливый мем, потому что обычно жизнь мема недолгая. Если он столько продержался, то тут совпало очень много интересных фактов. Во-первых, исполнитель песни известен и любим, песня тоже любима, хорошо ложится на застолье. Во-вторых, все связанное с цифрами всегда всем очень нравится. Топовые блогеры давно знают, что если в названии есть цифры, то этот текст будет популярнее, чем без нее", – пояснила преподаватель.





Анастасия Николаева доцент кафедры стилистики русского языка журфака МГУ Мемы в связи с датой, в связи с публичной персоной всегда будут всплывать, потому что каждому человеку нужен какой-то бэкграунд, по которому он выстраивает образы. А мы имеем дело с автором, который любим взрослыми людьми, а они не очень любят менять свои пристрастия. Именно поэтому из года в год идет возвращение.

При этом, по ее словам, в обществе сохранится тенденция, что половина людей будет распространять этот мем, а другая половина – "банить".



Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

"Потому что это такой мем с бородой, он для взрослых участников интернета. Молодежь его использовала несколько лет назад, у них быстрее меняется картинка. Но для нас сентябрь – это всегда время, когда хочется что-то перевернуть, что-то зажечь. Очень соответствует общему настроению", – добавила Николаева.

По мнению эксперта, как и все мемы, про песню Шуфутинского станут со временем забывать, однако иногда он снова будет возникать.

"Я думаю, что он как раз на излете, долго не будет. Даже милейшее существо Ждун уже ушел от нас и сидит где-то в тени и, видимо, там и останется. Но если мем продержался несколько лет, то он уже навсегда не уйдет и может активизироваться", – подметила собеседница Москвы 24.





Анастасия Николаева доцент кафедры стилистики русского языка журфака МГУ Мем с Шуфутинским можно сравнить с мемом про Карла. Правда сейчас Карла заменила Наташа с котами. Такие мемы можно назвать долгожителями.

Николаева подчеркнула, что мемы в интернете – очень важная вещь, так как они способны снимать агрессию, заставляют расслабиться, посмеяться и помогают "быть сопричастными".