Шуфутинский рассказал, сколько интервью он дает каждый год 3 сентября

У Михаила Шуфутинского третьего сентября трудный день. Певец признался, что каждое 3 сентября дает около 30 интервью про свою самую знаменитую песню.

Впервые про 3 сентября Шуфутинский спел в 1993 году. Музыку для композиции написал Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев.

Долгое время песня была просто популярной, а в эпоху соцсетей стала мемом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.