Частные и региональные театры могут получить поддержку от государства

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России в рамках программы "Пушкинская карта" частные и региональные учреждения культуры смогут получить господдержку, присоединившись к репертуарному плану театров. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

По словам министра, участие в программе "Пушкинская карта" станет одним из способов государственной поддержки для частных и региональных организаций культуры, которые существенно пострадали из-за пандемии коронавируса. Ранее претендовать на господдержку они не могли.

"Мы все прекрасно знаем, как частные (учреждения культуры) пострадали, и так, как мы поддерживали наши учреждения, конечно их никто не поддержал, и для них это настоящий вызов. Вы хотели помощи от государства – вы ее получите. Пожалуйста, создайте программы для молодых людей, отдельные экскурсии, отдельные современные мероприятия, которые приурочены к этой карте", – подчеркнула Ольга Любимова.

Впервые о создании программы "Пушкинская карта" в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин. Цель программы – популяризация культурных мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Участники программы получат "Пушкинскую карту" номиналом 5 тысяч рублей. В 2021 году сумма будет меньше – 3 тысячи рублей. Связано это с тем, что потратить деньги предстоит за четыре месяца: "Пушкинская карта" начнет работать с 1 сентября. Ожидается, что участниками программы станут более миллиона ребят.