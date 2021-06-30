Путин сообщил о создании "Пушкинской карты" для посещения молодежью учреждений культуры

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что правительство обсуждает создание "Пушкинской карты", с помощью которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры.
"Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства для того, чтобы решать эту задачу – молодым людям от 14 до 22 лет. Этим можно будет воспользоваться с сентября – декабря текущего года и в следующем году. На эту карту будет положено на 4 месяца 3 тысячи рублей", – пояснил глава государства.
Прямая линия Владимира Путина с россиянами проходит 30 июня. Программа выходит в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Задать вопросы главе государства все желающие могут в том числе в специальном приложении. С российским лидером находятся ведущие, которые вместе с ним перед прямой линией готовились и работали со всеми вопросами.
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