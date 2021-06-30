В России появится программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи "Пушкинская карта". Об этой инициативе стало известно во время прямой линии с президентом.

Средства на посещение театров и музеев сможет получить молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Приобрести билеты можно будет в электронном приложении, где разместят афишу событий, специальные акции и интерактивные проекты.

Уже в этом году к участию в программе планируют привлечь более одного миллиона ребят. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

