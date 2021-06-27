Нарушения антиковидных мер выявили в сети кафе "Шоколадница" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения антикоронавирусных мер в кафе сети "Шоколадница" в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".
Рейд был проведен сразу в 34 заведениях. Как уточняется, в 12 из них не контролировалось соблюдение социальной дистанции на улице и внутри помещений. Кроме того, посетители не носили средства индивидуальной защиты.
Нарушения допустили и сотрудники кафе. Так, у них не было перчаток, были спущены маски. Администрация заведений также не предоставила информацию о тестировании сотрудников на COVID-19.
По факту выявленных нарушений возбуждено 12 административных дел по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Согласно действующим нормам, заведения могут закрыть на срок до 90 суток.
Ранее в июне стало известно о возможном закрытии салона красоты на Олимпийском проспекте. В заведении My beauty lounge выявили многократные нарушения антикоронавирусных мер.
Москвичку без маски вывели из ТЦ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: