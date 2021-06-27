Нарушения антиковидных мер выявили в сети кафе "Шоколадница" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения антикоронавирусных мер в кафе сети "Шоколадница" в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".

Рейд был проведен сразу в 34 заведениях. Как уточняется, в 12 из них не контролировалось соблюдение социальной дистанции на улице и внутри помещений. Кроме того, посетители не носили средства индивидуальной защиты.

Нарушения допустили и сотрудники кафе. Так, у них не было перчаток, были спущены маски. Администрация заведений также не предоставила информацию о тестировании сотрудников на COVID-19.

По факту выявленных нарушений возбуждено 12 административных дел по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Согласно действующим нормам, заведения могут закрыть на срок до 90 суток.

Ранее в июне стало известно о возможном закрытии салона красоты на Олимпийском проспекте. В заведении My beauty lounge выявили многократные нарушения антикоронавирусных мер.