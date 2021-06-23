Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф за нарушения антиковидных мер

Организаторам речных круизов в столице грозит штраф до одного миллиона рублей за нарушения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Алексей Кацуба.

"ОАТИ совместно с ГКУ "Организатор перевозок" в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены нарушения при оказании услуг гражданам на теплоходах, осуществляющих экскурсии по Москве-реке", – заявил Кацуба.

Он подчеркнул, что организаторы экскурсий не обеспечили пассажиров и персонал средствами индивидуальной защиты, а также на борту судна и при входе на него не соблюдалась социальная дистанция.

Нарушителей могут оштрафовать в размере до 300 тысяч рублей, если же будет установлен факт вреда здоровью человека, то штраф увеличится до миллиона рублей или будет выписано постановление о приостановке деятельности на 90 суток.

Ранее сообщалось, что более 19,5 тысячи нарушений COVID-требований выявлено в Москве с 9 июня. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, в некоторых случаях заведениям было выписано постановление о приостановке деятельности.