Более 19,5 тыс нарушений антиковидных мер выявлено в Москве с 9 июня

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 19,5 тысячи нарушений COVID-требований выявлено в Москве с 9 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

"Во всех общественных пространствах проводятся проверки использования гражданами масок. В первую очередь контроль усилен на наземном общественном транспорте, в метрополитене, в торговых и развлекательных центрах. С 9 июня выявлено более 19,5 тысяч нарушений", – сообщил Данчиков.

Он напомнил, что специалисты также проводят проверки в отношении юридических лиц на предмет соблюдения ими санитарных норм. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, в некоторых случаях заведениям было выписано постановление о приостановке деятельности, подчеркнул Данчиков.

За несоблюдение санитарных норм для граждан предусмотрены штрафы в размере от 4 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее сообщалось, что клуб Gazgolder в Басманном районе Москвы могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер. Проверку провели специалисты Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Рейды по контролю за соблюдением мер безопасности проводятся регулярно.

