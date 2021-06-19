Клуб Gazgolder в ЦАО могут закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных мер

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Москвы"

Клуб Gazgolder в Басманном районе Москвы могут оштрафовать за нарушения антиковидных мер. Проверку провели специалисты Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ), рассказал инспектор ведомства Сергей Михайлов.

Он подчеркнул, что рейды по контролю за соблюдением мер безопасности проводятся регулярно.

"В ходе проведения указанных контрольных мероприятий 18 июня 2021 года в клубе Gazgolder, расположенном по адресу: Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 26, Объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания", – отметил Михайлов.

Он добавил, что за такие нарушения заведение могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей. При этом если выяснится, что кому-то нанесен вред здоровью, взыскание может возрасти до 1 миллиона рублей. Также возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее магазин "Пятерочка" на Большой Остроумовской улице в Москве был опечатан за нарушение антиковидных мер. В данной торговой точке были обнаружены нарушения санитарного законодательства.

