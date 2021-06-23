Салон красоты на Олимпийском проспекте опечатали за нарушение антиковидных мер

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Салон красоты My beauty lounge на Олимпийском проспекте опечатали за многократные нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
Специалисты проверили заведения накануне, 22 июня.
"В ходе административного расследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, обязательных для салонов красоты, в части дезинфекции и стерилизации инструментария и оборудования, а также невыполнение обязательных дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", – уточнили в Роспотребнадзоре.
По результатам рейда было отмечено, что в заведении не проводилась дезинфекция, в том числе влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Кроме того, в салоне не предъявили контроль качества по стерилизации инструментов и допустили иные решения.
В Роспотребнадзоре уточнили, что работа организации угрожает распространением коронавируса и иных инфекционных болезней. Материалы проверки будут направлены в суд для принятия решения о закрытии салона на срок до 90 суток.
Ранее Объединение административно-технических инспекций столицы выявило грубые нарушения антикоронавирусных правил в концертном зале Music Media Dome. Перед концертом там образовались очереди без социальной дистанции, посетители также не использовали средства индивидуальной защиты.
"Это наш город": за нарушение антиковидных мер в Москве выписывают штрафы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: