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Город

21:03

Салон красоты на Олимпийском проспекте опечатали за нарушение антиковидных мер

город

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Салон красоты My beauty lounge на Олимпийском проспекте опечатали за многократные нарушения антикоронавирусных мер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты проверили заведения накануне, 22 июня.

"В ходе административного расследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, обязательных для салонов красоты, в части дезинфекции и стерилизации инструментария и оборудования, а также невыполнение обязательных дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", – уточнили в Роспотребнадзоре.

По результатам рейда было отмечено, что в заведении не проводилась дезинфекция, в том числе влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Кроме того, в салоне не предъявили контроль качества по стерилизации инструментов и допустили иные решения.

В Роспотребнадзоре уточнили, что работа организации угрожает распространением коронавируса и иных инфекционных болезней. Материалы проверки будут направлены в суд для принятия решения о закрытии салона на срок до 90 суток.

Ранее Объединение административно-технических инспекций столицы выявило грубые нарушения антикоронавирусных правил в концертном зале Music Media Dome. Перед концертом там образовались очереди без социальной дистанции, посетители также не использовали средства индивидуальной защиты.

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