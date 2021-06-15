Брэд Питт станет киллером в новом фильме "Скорый поезд"

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Студия Sony Pictures анонсировала выход фильма "Скорый поезд" Дэвида Лейтча, сообщает "Газета.ру".

Картина с участием Брэда Питта выйдет на экраны 8 апреля 2022 года. Сюжет фильма, сценарий которого написали по книге Котаро Исаки Maria Beetle, разворачивается вокруг пятерых киллеров, оказавшихся в одном поезде.

Одного из них и сыграет Брэд Питт. Также в фильме снимутся Джоуи Кинг, Эндрю Кодзи и Сандра Баллок.

Ранее Брэд Питт выиграл у бывшей супруги Анджелины Джоли дело о совместной опеке над детьми. Уточняется, что судебный процесс длился почти пять лет.

Теперь в соглашение об опеке будут внесены изменения. К делу привлекли свидетелей, экспертов и людей, знакомых с детьми.

За пять лет бывшие супруги потратили на бракоразводный процесс и суды об опеке по миллиону долларов. По данным инсайдеров, развод может продлиться еще около шести лет.

