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Культура

11:38

Брэд Питт выиграл у Анджелины Джоли суд об опеке над детьми

культура

Фото: Mehdi Taamallah/PA Photos/ТАСС

Брэд Питт выиграл у бывшей супруги Анджелины Джоли дело о совместной опеке над детьми. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что судебный процесс длился почти пять лет. Теперь в соглашение об опеке будут внесены изменения. К делу привлекли свидетелей, экспертов и людей, знакомых с детьми. "Брэд просто хотел больше времени проводить с детьми. Очевидно, Энджи делала все возможное, чтобы этому помешать", – заявил близкий к семье источник.

По неподтвержденным данным, Джоли собирается оспорить решение суда.

Ранее сообщалось, что за пять лет бывшие супруги потратили на бракоразводный процесс и суды об опеке по миллиону долларов. По данным инсайдеров, развод может продлиться еще около шести лет.

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