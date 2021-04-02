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В мире

18:08

Брэд Питт и Анджелина Джоли потратили на развод по миллиону долларов

за рубежом

Фото: ТАСС/Nancy Kaszerman/Zuma

На бракоразводный процесс и суды об опеке за пять лет Брэд Питт и Анджелина Джоли потратили по миллиону долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным инсайдеров, развод может продлиться еще около шести лет. Соглашения о разделе многомиллионного состояния и о воспитании несовершеннолетних детей бывшие супруги пока не достигли.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли готовится представить доказательства домашнего насилия со стороны своего экс-супруга Брэда Питта. Они будут включать свидетельские показания детей бывших супругов.

Джоли подала на развод в 2016 году. Она и раньше обвиняла Питта в насилии, но тогда расследование не обнаружило никаких доказательств.

Бракоразводный процесс завершился в 2019 году, но вопрос об опеке над детьми не решен до сих пор. Питт настаивает на совместной ответственности, однако Джоли не согласна.

"Историс": Анджелина Джоли считает, что Брэд Питт не достоин видеться с детьми

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