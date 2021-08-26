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Культура

18:36

Шведский квартет ABBA выпустит пять новых песен после 39-летнего перерыва

культура

Фото: imago stock&people/TAСС

Легендарный шведский квартет АВВА 3 сентября организует шоу Abba Voyage, на котором презентует пять новых песен после 39-летнего перерыва. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Mirror.

Отмечается, что шоу состоится в специально построенном театре в Лондоне. Частью представления станут голограммы, изображающие молодых артистов, которых назвали АВВА-тарами.

Последний студийный альбом ABBA вышел в 1982 году. Вскоре группа распалась, как и совместная жизнь обеих пар. Песни АВВА давно стали классикой. Во всем мире в преддверии Нового года в эфире телеканалов и радиостанций обязательно звучит Happy New Year! и многие другие хиты.

Ранее песня "Я в моменте" Эльдара Джарахова по версии Spotify стала лидером по прослушиваниям в России этим летом. Следом за композицией идут сразу три песни итальянской группы Maneskin, являющейся победителем "Евровидения-2021": I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin.

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