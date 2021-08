На ВДНХ пройдет фестиваль Russian Woodstock

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль "Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка" состоится на ВДНХ 4 и 5 сентября 2021 года. Музыканты из России, США, Ирландии и с Кубы выступят на площадках ВДНХ – в Зеленом театре и Доме культуры.

В фестивале примут участие Лариса Долина, Ольга Кормухина, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, группы "Воскресение" и Crossroadz, Дмитрий Четвергов, Николай Арутюнов и многие другие. Традиционно будет и множество зарубежных гостей, среди которых Alex Carlin Band (США), Tony Watkins & Smokebreakers (Ирландия), OUDIMA (Нигерия, Камерун, Куба), Оркестр интуитивной музыки (Израиль) и др.

"Я пригласил выступить на большой сцене коллективы, которые в первую очередь делают интересную, фирменную музыку. Композиции, которые привлекают не только текстами, но и сложным, оригинальным музыкальным материалом", – рассказал организатор фестиваля музыкант Игорь Сандлер.

Каждый из фестивальных дней будет разделен на три концертных сета, билеты на которые можно приобрести отдельно. 4 сентября в 12:00 в Зеленом театре ВДНХ фестиваль откроется сетом, в котором выступят "Аттракцион Воронова", BeatLove, "Отцы" Дмитрия Варенкина и Michael Night. В 16.00 стартует второй сет, в котором примут участие OUDIMA, Alex Carlin Band, "Братья Рокс", Саша Кутман и Crossroadz.

В вечернем концерте, который начнется в 20:00 и станет финалом первого дня, зрители увидят авторский проект Woodstock Tribute. В нем примут участие российские музыканты, исполняющие оригинальные песни, звучавшие на Woodstock 69. Участниками проекта стали Лариса Долина, Николай Носков, Алексей Глызин, Дмитрий Варшавский, Альберт Асадуллин, Маша Кац, Игорь Сандлер, Роман Архипов, Александр Левшин, Анна Королева, Александра Кутман, Олег Изотов, Валерий Кошелев, Марьям Фаттахова и многие другие. На сцену также выйдут со своими композициями Оркестр Андрея Балина, Gypsy Jack, Ольга Кормухина и Алексей Белов.

Во второй день фестиваля, 5 сентября, программу в Зеленом театре ВДНХ откроет Kidsrock Block в 11:30, а затем выступят Two Siberians, The End of Melancholy, Your Screaming Silence и Федулова. В 16:00 им на смену заступят Backstage Band, Makenza, Starified и Groove Machine.

Финалом фестиваля в Зеленом театре станет вечерний концерт, в котором выступят Дмитрий Четвергов и Николай Арутюнов, группа "Воскресение", RedsCool и Karmen Moxi & Second Frenzy.

В ДК ВДНХ будет работать вторая сцена. 4 сентября на ней выступят One MORE, "Неизвестный Композитор", 3HBand/Emmans McVon, Наталья Лавриненко, Join Trip, Perfect Crime, Raw Cats и Tony Watkins & Smokebreakers. 5 сентября для зрителей сыграют Алексей Кравченко, Rock Skazka, Fish out of Water, Alex Base Project, Neapolitans, GoodBaev Band, Prana, Оркестр интуитивной музыки, BADGIRL$!, Boris Balykov и Христелин Кирилов. В обоих концертах также будут принимать участие подопечные Фонда поддержки одаренных детей Игоря Сандлера, лауреаты конкурса "Золотая нота". Выступления в ДК ВДНХ тоже будут разделены на три сета с началом в 12:00, 16:00 и 20:00. На каждый из сетов билеты продаются отдельно.

Прошлогодний фестиваль Russian Woodstock 2020 стал благотворительной акцией. Более 3 тысяч билетов были переданы врачам в знак благодарности за самоотверженный труд в борьбе с пандемией. В этом году фестиваль будет посвящен всем медицинским работникам – героям нашего времени.