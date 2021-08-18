Лидер группы Rammstein выступит на фестивале "Спасская башня"

Фото: ТАСС/Алекс Пеньков
Лидер групп Rammstein Тилль Линдеманн 4 и 5 сентября выступит на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в качестве специального гостя. Об этом сообщила дирекция фестиваля.
"Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт Тилль Линдеманн станет специальным гостем Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября", – рассказали организаторы.
Ранее Линдеманн опубликовал клип, в котором он на русском языке спел песню Евгения Долматовского "Любимый город". В его исполнении она звучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Позже немецкий исполнитель представил другую версию клипа, которая была снята в Эрмитаже.
Фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free. Посетить мероприятие смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Также на входе у зрителей будут измерять температуру.
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