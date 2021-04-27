Клип Линдеманна на советский хит набрал почти 2 миллиона просмотров

Видео: YouTube-канал Till Lindemann

Клип известного немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна на советскую песню "Любимый город" набрал почти два миллиона просмотров за несколько суток. Об этом сообщает " Газета.ру ".

23 апреля состоялась премьера клипа, в котором Линдеманн находится за штурвалом истребителя и исполняет песню на русском языке.

Российский эстрадный исполнитель Лев Лещенко, многократно исполнявший "Любимый город" на сцене, положительно оценил решение немецкого музыканта обратиться к советской классике.

В оригинале эту композицию исполняет советский актер Марк Бернес. В исполнении немецкого музыканта она прозвучит в новом фильме "Девятаев" Тимура Бекмамбетова.

15 марта прошлого года Линдеманн дал два сольных концерта в Москве. Он находился в огромном пузыре, в котором плыл среди фанатов, исполняя свои главные хиты. Затем он вышел из пузыря и стал кидать куски торта в зрителей.