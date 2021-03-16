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Культура

09:02

Наталия Орейро записала песню о пандемии COVID-19 на русском языке

культура

Наталья Орейро записала песню на русском языке про коронавирус

Знаменитая уругвайская певица и актриса Наталья Орейро выпустила новую песню на русском языке. Об этом сообщает "Мир 24".

Новый трек Орейро посвящен ее фанатам, встретиться с которыми она пока не может из-за ограничений. Как альтернативу личной встрече певица предложила поклонникам "пуститься в пляс" в дистанционном формате.

Песня была записана в разгар пандемии в пяти разных студиях в Буэнос-Айресе, Монтевидэо и Лос-Анджелесе.

Ранее Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Артистка заявила, что данный шаг был бы для нее честью, после чего заполнила необходимые бумаги. На данный момент ее запрос находится на рассмотрении.

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