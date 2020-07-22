Фильм "Наша Наташа" о Наталье Орейро выйдет на Netflix

Фото: стоп-кадр из фильма "Наша Наташа", 2016 год, реж. М. Састре

Документальный фильм "Наша Наташа" об уругвайской певице Наталии Орейро выйдет на Netflix. Об этом она сообщила на своей странице "ВКонтакте".

Она отметила, что релиз киноленты на популярном сервисе состоится 6 августа.

Сам документальный фильм вышел еще в 2016 году. По задумке создателей, он раскрывает секреты феномена уругвайской певицы, которая приобрела популярность в Чехии, Польше, Израиле и России.

Ранее Орейро подала запрос на получение российского гражданства. В настоящий момент ее документы приняты и находятся на рассмотрении. Ранее Наталия, запомнившаяся многим по игре в сериале "Дикий Ангел", в прямом эфире передачи "Вечерний Ургант" попросила российский паспорт у президента страны Владимира Путина.