Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, известная по сериалу "Дикий ангел", выразила желание получить российский паспорт. Звезда обратилась с соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину.

Орейро в эфире передачи "Вечерний Ургант" рассказала, что была в России не менее 15 раз, и теперь ей осталось только получить российский паспорт.

Затем уругвайская звезда обратилась к Путину и попросила ей предоставить гражданство. Она также пообещала главе России, что будет "более русской, чем Жерар Депардье".

Наталья Орейро родилась 19 мая 1977 года в Монтевидео. Она приобрела широкую популярность в России благодаря съемкам в аргентинском сериале "Дикий ангел", выходившем на экраны в 1998-1999 годах.

Уругвайская певица неоднократно признавалась в любви России. В прошлом году Орейро выпустила новый клип, который был снят в Балашихе. Съемки проходили на территории культурно-досугового центра "Заря", где появился вымышленный городок "Орейрово".

