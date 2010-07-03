Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, известная по сериалу "Дикий ангел", выразила желание получить российский паспорт. Звезда обратилась с соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину.
Орейро в эфире передачи "Вечерний Ургант" рассказала, что была в России не менее 15 раз, и теперь ей осталось только получить российский паспорт.
Затем уругвайская звезда обратилась к Путину и попросила ей предоставить гражданство. Она также пообещала главе России, что будет "более русской, чем Жерар Депардье".
Наталья Орейро родилась 19 мая 1977 года в Монтевидео. Она приобрела широкую популярность в России благодаря съемкам в аргентинском сериале "Дикий ангел", выходившем на экраны в 1998-1999 годах.
Уругвайская певица неоднократно признавалась в любви России. В прошлом году Орейро выпустила новый клип, который был снят в Балашихе. Съемки проходили на территории культурно-досугового центра "Заря", где появился вымышленный городок "Орейрово".
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