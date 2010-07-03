Наталья Орейро пожелала открыть свой бутик в России

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро призналась, что хотела бы открыть свой бутик в России, сообщает Агентство "Москва".
Она рассказала, что в детстве училась на курсах кройки и шитья. "Мне всегда нравилось шить, и я сама придумываю костюмы для шоу", – отметила певица.
Также Орейро заявила, что чувствует себя почти русской, и работать в новом туре с российской командой музыкантов и танцоров ей комфортно.
Тур певицы, получивший название Unforgettable, стартовал 16 марта в Кишиневе, а завершится 16 апреля в Воронеже. В России концерты пройдут в 13 городах. Концерт в Москве состоится в Крокус Сити Холле 28 марта.
Наталья Орейро не раз признавалась в любви России. В ноябре прошлого года певица выпустила новый клип, снятый в Балашихе. Видео на композицию To Russia with Love сняли в стилистике 80-х годов. Местом действия выбрали территорию культурно-досугового центра "Заря", где появился вымышленный городок "Орейрово".
По сюжету, Наталья Орейро приезжает домой к российской семье и устраивает праздник. Не обошлось без элементов, которые ассоциируются у иностранцев с Россией, – аккордеона, ковра на стене, кокошников. Несколько строк песни Натальи Орейро спела на русском языке.
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