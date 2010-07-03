Депардье получил землю под Минском для жизни "среди крестьян"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Актер Жерар Депардье получил земельный участок в деревне Лапоровичи недалеко от Минска и сможет построить там дом. Об этом сообщает портал tut.by.

По данным портала, договор аренды на участок был заключен 26 марта сроком на 99 лет "между Папернянским сельским исполнительным комитетом и гражданином России, который прописан в Саранске, Жераром Ксавье Депардье". Площадь участка – 0,15 гектара. Годовая стоимость аренды составляет 132,96 белорусского рубля, или около 65 долларов.

Как пишет tut.by, решение о передаче Депардье участка было принято после встречи актера с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Во время разговора с белорусским лидером Депардье выразил желание пожить "среди крестьян". Отмечается также, что в Лапоровичах соседями французского актера стали биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.

Накануне стало известно, что Депардье исполнит роль генерального секретаря СССР Леонида Брежнева в фильме "Пражская весна", который расскажет об общественно-политических реформах в Чехословакии в 1968 году. Режиссером картины будет хорват Лордан Зафранович.

Ранее также сообщалось, что Жерар Депардье и Пьер Ришар могут снять фильм о Мордовии.