Жерар Депардье сыграет Брежнева

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Французский актер Жерар Депардье исполнит роль советского генсека Леонида Брежнева в фильме об Александре Дубчеке, лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии под названием "Пражская весна", сообщает "Вечерняя Москва".

Кинопродюсер Андрей Антонио Лека сообщил, что Депардье уже присоединился к съемочной группе фильма. Режиссером ленты выступит хорват Лордан Зафранович.

Кто исполнит роль Александра Дубчека, пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что французские актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар могут снять фильм о Мордовии. По словам главы республики Владимира Волкова, Депардье написал сценарий, с которым он ознакомился и договорился с актером вернуться к вопросу съемок после проведения чемпионата мира.

