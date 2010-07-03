Жерар Депардье сыграет Брежнева

Французский актер Жерар Депардье исполнит роль советского генсека Леонида Брежнева в фильме об Александре Дубчеке, лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии под названием "Пражская весна", сообщает "Вечерняя Москва".
Кинопродюсер Андрей Антонио Лека сообщил, что Депардье уже присоединился к съемочной группе фильма. Режиссером ленты выступит хорват Лордан Зафранович.
Кто исполнит роль Александра Дубчека, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что французские актеры Жерар Депардье и Пьер Ришар могут снять фильм о Мордовии. По словам главы республики Владимира Волкова, Депардье написал сценарий, с которым он ознакомился и договорился с актером вернуться к вопросу съемок после проведения чемпионата мира.
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