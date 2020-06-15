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Общество

12:46

Наталия Орейро подала запрос на гражданство РФ

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

"Однажды я пошла в посольство [России в Аргентине] по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально", – рассказала Орейро.

Артистка заявила, что данный шаг был бы для нее честью, после чего заполнила необходимые бумаги. На данный момент ее запрос находится на рассмотрении.

В апреле нынешнего года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. Согласно этому документу, иностранцы больше не обязаны отказываться от первого гражданства.

Наталия Орейро попросила у Путина российский паспорт

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