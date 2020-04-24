Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. Согласно новым правилам, гражданам других государств не придется отказываться от своего первого гражданства.

Документ вступит в законную силу через 3 месяца.

Ранее закон об упрощении получения гражданства одобрили в Совете Федерации. Согласно документу, собственное гражданство также можно сохранить, и, кроме того, не требуется проживать на территории России в течение трех лет и подтверждать законные источники средств к существованию.

Последние два пункта не являются универсальными, их действие распространяется только на определенные категории людей, подающих документы на гражданство РФ. Освобождаются от требований следующие лица: