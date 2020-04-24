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Общество

11:57

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

власть общество за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. Согласно новым правилам, гражданам других государств не придется отказываться от своего первого гражданства.

Документ вступит в законную силу через 3 месяца.

Ранее закон об упрощении получения гражданства одобрили в Совете Федерации. Согласно документу, собственное гражданство также можно сохранить, и, кроме того, не требуется проживать на территории России в течение трех лет и подтверждать законные источники средств к существованию.

Последние два пункта не являются универсальными, их действие распространяется только на определенные категории людей, подающих документы на гражданство РФ. Освобождаются от требований следующие лица:

  • совершеннолетние лица без гражданства;
  • лица, имевшие гражданство СССР и сейчас проживающие в стране, ранее входившей в состав Советского Союза, а также не получавшие другого гражданства;
  • иностранцы, состоявшие в браке с гражданином РФ, проживающие в России и имеющие с ним общих детей;
  • иностранцы, имеющие родителя, который проживает на территории России и имеет российский паспорт;
  • граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

    • В начале марта Госдума приняла закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который ранее был необходим для получения статуса носителей русского языка. Тест был необходим для получения гражданства РФ.

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