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Москва 24

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Политика

17:03

Совфед одобрил закон об упрощении получения российского гражданства

политика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры получения российского гражданства для иностранцев, сообщает Агентство "Москва".

В законопроект вошел пункт об отмене необходимости отказа желающего получить российский паспорт от наличия у него его собственного гражданства. Кроме того, прекращают действовать требования о проживании на территории России в течение трех лет и подтверждении законных источников средств к существованию.

Данные пункты распространяются на такие категории лиц, как:

  • совершеннолетние лица без гражданства;
  • лица, имевшие гражданство СССР и сейчас проживающие в стране, ранее входившей в состав Советского Союза, а также не получавшие другого гражданства;
  • иностранцы, состоявшие в браке с гражданином РФ, проживающие в России и имеющие с ним общих детей;
  • иностранцы, имеющие родителя, который проживает на территории России и имеет российский паспорт;
  • граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

Ранее данный законопроект был рассмотрен и одобрен в трех чтениях в Госдуме. 7 апреля его внесли в нижнюю палату российского парламента для изучения.

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