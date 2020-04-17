Совфед одобрил закон об упрощении получения российского гражданства

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры получения российского гражданства для иностранцев, сообщает Агентство "Москва".

В законопроект вошел пункт об отмене необходимости отказа желающего получить российский паспорт от наличия у него его собственного гражданства. Кроме того, прекращают действовать требования о проживании на территории России в течение трех лет и подтверждении законных источников средств к существованию.

Данные пункты распространяются на такие категории лиц, как:



совершеннолетние лица без гражданства;

лица, имевшие гражданство СССР и сейчас проживающие в стране, ранее входившей в состав Советского Союза, а также не получавшие другого гражданства;

иностранцы, состоявшие в браке с гражданином РФ, проживающие в России и имеющие с ним общих детей;

иностранцы, имеющие родителя, который проживает на территории России и имеет российский паспорт;

граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.