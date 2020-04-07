В Госдуму внесли законопроект об упрощении получения гражданства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Госдуму внесли законопроект, который упростит процесс получения российского гражданства, сообщает RT.
Согласно документу, теперь желающий стать гражданином РФ не должен отказываться от другого паспорта, который он имеет. Инициативу внесло правительство России.
"Законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства", – гласит документ.
7 марта президент России Владимир Путин поручил реформировать институт гражданства и миграционное законодательство. Он считает, что действующие правила "недостаточно ясны и унифицированы".
Ранее в Госдуме приняли закон, который отменяет экзамен по русскому языку для белорусов и украинцев, сдача которого была необходима для получения гражданства. Кроме того, выдвигалась инициатива, согласно которой жители Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы не должны были соблюдать требование о проживании на территории РФ пятилетнего срока для получения гражданства.
В то же время представители Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев предлагали запретить российским послам иметь двойное или иностранное гражданство.
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