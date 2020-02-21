Жители четырех стран смогут получать гражданство РФ раньше на пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Законопроект об упрощении получения гражданства РФ предусматривает послабления для жителей четырех стран, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.
Это коснется Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана. От жителей этих стран не будут требовать пятилетнего срока пребывания в России для того, чтобы получить гражданство. Также им не придется доказывать материальное положение.
Помимо этого, получить гражданство РФ в упрощенной форме можно будет, прожив в совместном браке с иностранцем один год, а не три, как сейчас.
По словам Калашникова, данные положения войдут в подготовленный правительством РФ законопроект об упрощенном праве на гражданство РФ, который внесут в Госдуму до конца февраля.
Сегодня, согласно закону, претендовать на российское гражданство иностранный гражданин может, если прожил в России больше пяти лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ. Кроме того, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, если они состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет. Иностранцу необходимо иметь минимальный доход, достаточный для проживания в России.
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее сообщила, что всех иностранных граждан могут обязать проходить дактилоскопию и предоставлять медицинские справки при въезде в РФ.
Она отметила, что данное требование достаточно актуально в свете быстрого распространения заболеваний. По действующим правилам, медосмотр обязаны проходить те, кто претендует на трудовую деятельность в РФ или на получение вида на жительство и гражданства.
В качестве ключевой задачи миграционной службы Казакова назвала необходимость добиться, "чтобы каждый иностранный гражданин, который прибывает в РФ для работы, проходил медицинские комиссии для получения справок об отсутствии опасных заболеваний".
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