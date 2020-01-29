Иностранцев могут обязать предоставлять медсправки при въезде в РФ

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МВД планирует обязать всех иностранных граждан проходить дактилоскопию и предоставлять медицинские справки при въезде в Российскую Федерацию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, данное требование достаточно актуально в свете быстрого распространения заболеваний. По действующим правилам, медосмотр обязаны проходить те, кто претендует на трудовую деятельность в РФ или на получение вида на жительство и гражданства.

В качестве ключевой задачи миграционной службы Казакова назвала необходимость добиться, "чтобы каждый иностранный гражданин, который прибывает сюда [в РФ] для работы, проходил медицинские комиссии для получения справок об отсутствии опасных заболеваний".

Чтобы обязать иностранных граждан предоставлять справки на въезде в Россию, необходимы соответствующие поправки в законодательство. Миграционное подразделение МВД уже разрабатывает необходимые требования.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о введении в России системы электронных виз. Граждане, планирующие поездку в РФ, смогут удаленно подать необходимые документы в электронном виде. За счет этого механизма власти планируют облегчить доступ в страну для туристов.

